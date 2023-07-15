Руслан Чагаев: «В России бокс не так популярен, как в США или Европе. Боксерам не хватает пиара»

Теги Руслан Чагаев бокс Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Руслан Чагаев высказался о проблемах низкого интереса к боксу в России.

«Сейчас в России бокс не так популярен, как в США или Европе. К сожалению, людям больше интересен поп ММА, в котором бойцы кричат, оскорбляют друг друга, ничего из себя по сути не представляя. Даже членов сборной у нас мало кто знает, потому что они не кричат о себе на каждом углу. Пиара не хватает», – заявил экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Руслан Чагаев.

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