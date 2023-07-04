В воскресенье 16 июля 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 49. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии состоится поединок между бывшей чемпионкой мира в легчайшем женском весе Холли Холм и Майрой Буэно Силвой.

Холли Холм — американская спортсменка, боец без правил (легчайший вес). Свою профессиональную карьеру бойца ММА она начала в 2011 году, а на сегодняшний день она провела 21 бой, из которых одержала 15 побед и потерпела 6 поражений. В 2016 году Холм являлась чемпионкой UFC в легчайшем весе, а сейчас занимает 3 строчку официального рейтинга. Предыдущий бой спортсменки состоялся 25 марта этого года, ее противницей была Яна Куницкая. В этой схватке Холли Холм одержала победу единогласным решением судей.

Майра Буэно Силва — бразильская спортсменка, боец ММА, выступающая в легчайшем весе. На протяжении 8 лет она дерется в качестве профессионального бойца, за это время на ее счету 10 побед, 2 поражения и 1 ничья. На данный момент Буэно Силва находится на 10 строчке рейтинга UFC в легчайшей весовой категории. Ее крайняя схватка состоялась 18 февраля 2023 года против Лины Лансберг. Этот поединок Майра Буэно Силва выиграла сабмишном.

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