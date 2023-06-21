Прогноз на бой Исмагулов — Доусон на UFC on ESPN 48: прогноз и коэффициенты на бой 2 июля
Еще одним интересным событием турнира UFC Vegas 76 станет столкновение рейтинговых легковесов Дамира Исмагулова и Гранта Доусона. Парни сразятся 2 июля на арене «Апекс». Сможет ли казахстанский воин вернуться на победную тропу после поражения в декабре 2022?
Дамир Исмагулов
- Рекорд: 24-2
- Возраст: 32 года
- Размах: 188 см
- Рейтинг: 12
Дамир не смог в прошлом противостоянии пройти опасного универсала в лице Армана Царукяна. Боец дал очень конкурентный, но все равно уступил в борьбе Арману. Хотя неплохо защищался от тейкдаунов, ничего не давал сделать в партере.
До этого у Исмагулова было пять удачных выступлений в промоушене UFC. Прежде всего, уроженец Оренбурга отличный ударник, который демонстрирует высокую ручную скорость, отличный тайминг и футворк.
Грант Доусон
- Рекорд: 19-1-1
- Возраст: 29
- Размах: 183 см
- Рейтинг: 15
Американец дерется в UFC с 2019 года, за это время он успел провести восемь схваток под баннером промоушена, в которых вышел семь раз победителем. Единственное, была допущена осечка в противостоянии с Рикки Гленном, где судьи увидели ничью. Но после этой ничьи у спортсмена было еще два боя, в которых он не упустил победу.
Два этих боя выиграл сабмишном у Джареда Гордона и Марка Мадсена. Пожалуй, именно в грепплинге Грант и будет представлять для казаха повышенную угрозу, ведь у него большой ассортимент болевых и удушающих приемов и навыков.
Коэффициенты на бой
Букмекеры предлагают котировки:
- Победа Исмагулова – 1,84
- Победа Доусона – 1,90
Шансы на победу бойцов
Ударная техника Дамира намного выше, и он может грамотно защищаться от боя. Все это следует добавить к его опыту, ведь в своей карьере он встречался с более серьезными соперниками.
Ставки на статистику трендов
Шесть предыдущих боев Дамира Исмагулова дошли до решения судей.
Прогноз на бой Исмагулов – Доусон
Букмекеры предлагают хорошие коэффициенты на победу Дамира. Нет таких аспектов, в которых он значительно уступает Доусону. Конечно, американец опасен в партере, но мы не думаем, что на этой дороге он сильнее своего настоящего соперника Исмагулова.
В стойке ребята явно на разном уровне. Если «KGD» не сделает удачную передачу в партер, то в течение 15 минут будем наблюдать односторонний бой. Редко казаха подводит неудачу с точностью, защитой и выносливостью на поздних стадиях.
Прогноз Дамир Исмагулов – Грант Доусон Победа 1 за 1,84
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