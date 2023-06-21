Еще одним интересным событием турнира UFC Vegas 76 станет столкновение рейтинговых легковесов Дамира Исмагулова и Гранта Доусона. Парни сразятся 2 июля на арене «Апекс». Сможет ли казахстанский воин вернуться на победную тропу после поражения в декабре 2022?

Рекорд: 24-2

Возраст: 32 года

Размах: 188 см

Рейтинг: 12

Дамир не смог в прошлом противостоянии пройти опасного универсала в лице Армана Царукяна. Боец дал очень конкурентный, но все равно уступил в борьбе Арману. Хотя неплохо защищался от тейкдаунов, ничего не давал сделать в партере.

До этого у Исмагулова было пять удачных выступлений в промоушене UFC. Прежде всего, уроженец Оренбурга отличный ударник, который демонстрирует высокую ручную скорость, отличный тайминг и футворк.

Грант Доусон

Рекорд: 19-1-1

Возраст: 29

Размах: 183 см

Рейтинг: 15

Американец дерется в UFC с 2019 года, за это время он успел провести восемь схваток под баннером промоушена, в которых вышел семь раз победителем. Единственное, была допущена осечка в противостоянии с Рикки Гленном, где судьи увидели ничью. Но после этой ничьи у спортсмена было еще два боя, в которых он не упустил победу.

Два этих боя выиграл сабмишном у Джареда Гордона и Марка Мадсена. Пожалуй, именно в грепплинге Грант и будет представлять для казаха повышенную угрозу, ведь у него большой ассортимент болевых и удушающих приемов и навыков.

Коэффициенты на бой

Букмекеры предлагают котировки:

Победа Исмагулова – 1,84

Победа Доусона – 1,90

Шансы на победу бойцов

Ударная техника Дамира намного выше, и он может грамотно защищаться от боя. Все это следует добавить к его опыту, ведь в своей карьере он встречался с более серьезными соперниками.

Ставки на статистику трендов

Шесть предыдущих боев Дамира Исмагулова дошли до решения судей.

Прогноз на бой Исмагулов – Доусон

Букмекеры предлагают хорошие коэффициенты на победу Дамира. Нет таких аспектов, в которых он значительно уступает Доусону. Конечно, американец опасен в партере, но мы не думаем, что на этой дороге он сильнее своего настоящего соперника Исмагулова.

В стойке ребята явно на разном уровне. Если «KGD» не сделает удачную передачу в партер, то в течение 15 минут будем наблюдать односторонний бой. Редко казаха подводит неудачу с точностью, защитой и выносливостью на поздних стадиях.

Прогноз Дамир Исмагулов – Грант Доусон Победа 1 за 1,84