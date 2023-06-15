Где смотреть бой Царукян — Сильва на UFC on ESPN 47, во сколько прямая трансляция 18 июня по Мск

Теги UFC Арман Царукян UFC Fight Night UFC on ESPN Бокс/MMA/UFC

18 июня в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир UFC on ESPN 47, в со-главном событии которого российский легковес Арман Царукян проведет бой с бразильцем Хоакимом Силвой.

26-летний Царукян последний поединок провел в декабре 2022 года на турнире UFC Fight Night 216, где одержал победу над Дамиром Исмагуловым единогласным решением судей. В июне того же года Арман подрался с поляком Матеушем Гамротом. Их бой прошел всю дистанцию из пяти раундов и завершился поражением российского бойца. До этого Царукян не проигрывал с 2019 года и шел на серии из пяти побед. В его активе 19 побед и три поражения.

34-летний Сильва в октябре 2022 года на турнире UFC Fight Night 211 победил Джесси Ронсона техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 12 побед и три поражения.

 Где смотреть Царукян — Сильва

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск
  • Бой Царукяна и Сильвы не ранее 06:00.

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