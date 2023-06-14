Кард UFC on ESPN 47 – кто дерется 18 июня. весь список бойцов

Теги UFC UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Apex Марвин Веттори UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

В ночь с 17 на 18 июня 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 47. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Марвином Веттори и Джаредом Каннониром.

 

Кард UFC on ESPN 47:

  • Марвин Веттори vs Джаред Каннонир
  • Арман Царукян vs Йоахим Сильва
  • Армен Петросян vs Кристиан Данкан
  • Пэт Сабатини vs Лукас Алмейда
  • Мануэль Торрес vs Николас Мотта
  • Николас Далби vs Муслим Салихов
  • Джимми Флик vs Алессандро Коста
  • Кунг Хо Канг vs Кристиан Куинонез
  • Карлос Хернандез vs Денис Бондарь
  • Жалгас Жумагулов vs Фелипе Бунес
  • Тереза Бледа vs Габриэлла Фернандес
  • Даниэль Аргуэта vs Ронни Лоуренс
  • Зак Пауга vs Модестас Букаускас

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)
  • прелимы начнутся в 02:00 по мск
  • начало основного карда в 05:00 по мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий