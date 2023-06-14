Кард UFC on ESPN 47 – кто дерется 18 июня. весь список бойцов
В ночь с 17 на 18 июня 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 47. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Марвином Веттори и Джаредом Каннониром.
Кард UFC on ESPN 47:
- Марвин Веттори vs Джаред Каннонир
- Арман Царукян vs Йоахим Сильва
- Армен Петросян vs Кристиан Данкан
- Пэт Сабатини vs Лукас Алмейда
- Мануэль Торрес vs Николас Мотта
- Николас Далби vs Муслим Салихов
- Джимми Флик vs Алессандро Коста
- Кунг Хо Канг vs Кристиан Куинонез
- Карлос Хернандез vs Денис Бондарь
- Жалгас Жумагулов vs Фелипе Бунес
- Тереза Бледа vs Габриэлла Фернандес
- Даниэль Аргуэта vs Ронни Лоуренс
- Зак Пауга vs Модестас Букаускас
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- прелимы начнутся в 02:00 по мск
- начало основного карда в 05:00 по мск
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