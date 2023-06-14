В ночь с 17 на 18 июня 2023 года на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США пройдет турнир по смешанным единоборств UFC on ESPN 47. В главном событии состоится схватка в среднем весе между Марвином Веттори и Джаредом Каннониром.

Кард UFC on ESPN 47:

Марвин Веттори vs Джаред Каннонир

Арман Царукян vs Йоахим Сильва

Армен Петросян vs Кристиан Данкан

Пэт Сабатини vs Лукас Алмейда

Мануэль Торрес vs Николас Мотта

Николас Далби vs Муслим Салихов

Джимми Флик vs Алессандро Коста

Кунг Хо Канг vs Кристиан Куинонез

Карлос Хернандез vs Денис Бондарь

Жалгас Жумагулов vs Фелипе Бунес

Тереза Бледа vs Габриэлла Фернандес

Даниэль Аргуэта vs Ронни Лоуренс

Зак Пауга vs Модестас Букаускас

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