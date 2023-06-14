В субботу 17 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, который будет проведен на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США. В со-главном событии состоится схватка между Серхио Петтисом и Патрисио Фрейре. Они сразятся за титул чемпиона Bellator MMA в легчайшем весе.

Серхио Петтис — американский боец смешанных единоборств (легчайший вес). Профессиональная карьера бойца началась в 2011 году, за это время на его счету 22 победы и 5 поражений. Сейчас он является действующим чемпионом Bellator в легчайшем весе. Крайний поединок спортсмена состоялся 3 декабря 2021 года в схватке с Кёдзи Хоригучи. Этот бой Серхио Петтис выиграл нокаутом.

Патрисио Фрейре — бразильский боец смешанного стиля (полулегкий вес). На протяжении 19 лет, но является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 35 побед и 5 проигрышей. Патрисио Питбуль является действующим чемпионом Bellator в полулегком весе. Свой предыдущий бой он провел 31 декабря прошлого года, его противником был Клебер Койк Эрбст. В этой схватке Патрисио фрейре одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть бой Петтис – Фрейре, во сколько начало прямой трансляции