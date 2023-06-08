Кард Bellator 297 – кто дерется 17 июня, весь список бойцов

Теги Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Немков - Ромеро Bellator 297 Серхио Петтис Бокс/MMA/UFC

В субботу 17 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, который будет проведен на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США. В главном событии состоится схватка между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии Bellator MMA в полутяжелом весе. В со-главном событии в октагоне встретятся Серхио Петтис и Патрисио Питбуль, которые подерутся за титул в легчайшем весе.

Кард Bellator 297:

  • Вадим Немков vs Йоэль Ромеро
  • Серхио Петтис vs Патрисио Питбуль
  • Кори Андерсон vs Фил Дэвис
  • Даниэль Джеймс vs Гокхан Сарикам
  • Владимир Гувеа vs Габриэль Саег
  • Кайл Кратчмер vs Бобби Нэш
  • Питер Бюист vs Гаджи Рабаданов
  • Джалил Уиллис vs Рамазан Курамагомедов
  • Майк Хэмил vs Шамиль Никаев
  • Норберт Нёвеньи мл. vs Камиль Онищук
  • Арчи Колган vs Эммануэль Санчес
  • Карл Мур vs Алекс Полиззи
  • Тимур Хизриев vs Ричи Смуллен
  • Джордан Ньюмэн vs Мэттью Перри
  • Коди Лоу vs Эдвин Чавез

Где смотреть Bellator 297, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция турнира пройдет на сервисе Showtime
  • в России официально не покажут турнир
  • прелимы начнутся в 01:00 по мск
  • начало основного карда в 04:00 по мск

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