В субботу 17 июня 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, который будет проведен на арене «Wintrust Arena» в Чикаго, США. В главном событии состоится схватка между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро. Бойцы сразятся за титул чемпиона по версии Bellator MMA в полутяжелом весе. В со-главном событии в октагоне встретятся Серхио Петтис и Патрисио Питбуль, которые подерутся за титул в легчайшем весе.

Кард Bellator 297:

Вадим Немков vs Йоэль Ромеро

Серхио Петтис vs Патрисио Питбуль

Кори Андерсон vs Фил Дэвис

Даниэль Джеймс vs Гокхан Сарикам

Владимир Гувеа vs Габриэль Саег

Кайл Кратчмер vs Бобби Нэш

Питер Бюист vs Гаджи Рабаданов

Джалил Уиллис vs Рамазан Курамагомедов

Майк Хэмил vs Шамиль Никаев

Норберт Нёвеньи мл. vs Камиль Онищук

Арчи Колган vs Эммануэль Санчес

Карл Мур vs Алекс Полиззи

Тимур Хизриев vs Ричи Смуллен

Джордан Ньюмэн vs Мэттью Перри

Коди Лоу vs Эдвин Чавез

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