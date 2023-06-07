Кард АСА 159 – кто дерется 16 июня, весь список бойцов

Теги Эдуард Вартанян ACA Артем Резников Бокс/MMA/UFC

В пятницу 16 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 159. Бойцовский вечер будет проведен в Дворце Спорта «Большой», Сочи, Россия. В главном событии состоится схватка в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Артемом Резниковым.

 

Кард АСА 159:

  • Эдуард Вартанян vs Артем Резников
  • Григор Матевосян vs Степан Горшечников
  • Кайо Биттенкурт vs Саламу Абдурахманов
  • Александр Матмуратов vs Хавьер Басурто
  • Азамат Пшуков vs Александро Прайя
  • Эвертон Даниэль Фрейтас vs Мехди Дакаев
  • Жакшилык Мырзабеков vs Адлан Батаев
  • Юсуп Умаров vs Алейн Илунга
  • Айнди Умаханов vs Винициус Круз
  • Элиас Сильверио vs Михаил Дорошенко
  • Ахмед Балкизов vs Басир Саралиев
  • Тынчтык Канибек Уулу vs Александр Ковалев
  • Амир Эльжуркаев vs Гильерме Доин
  • Юсуп-Хаджи Зубариев vs Расул Малсугенов

Где смотреть АСА 159, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 18:00 по мск

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