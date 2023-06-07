Кард АСА 159 – кто дерется 16 июня, весь список бойцов
В пятницу 16 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 159. Бойцовский вечер будет проведен в Дворце Спорта «Большой», Сочи, Россия. В главном событии состоится схватка в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Артемом Резниковым.
Кард АСА 159:
- Эдуард Вартанян vs Артем Резников
- Григор Матевосян vs Степан Горшечников
- Кайо Биттенкурт vs Саламу Абдурахманов
- Александр Матмуратов vs Хавьер Басурто
- Азамат Пшуков vs Александро Прайя
- Эвертон Даниэль Фрейтас vs Мехди Дакаев
- Жакшилык Мырзабеков vs Адлан Батаев
- Юсуп Умаров vs Алейн Илунга
- Айнди Умаханов vs Винициус Круз
- Элиас Сильверио vs Михаил Дорошенко
- Ахмед Балкизов vs Басир Саралиев
- Тынчтык Канибек Уулу vs Александр Ковалев
- Амир Эльжуркаев vs Гильерме Доин
- Юсуп-Хаджи Зубариев vs Расул Малсугенов
Где смотреть АСА 159, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 18:00 по мск
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