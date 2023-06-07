В пятницу 16 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 159. Бойцовский вечер будет проведен в Дворце Спорта «Большой», Сочи, Россия. В главном событии состоится схватка в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Артемом Резниковым.

Кард АСА 159:

Эдуард Вартанян vs Артем Резников

Григор Матевосян vs Степан Горшечников

Кайо Биттенкурт vs Саламу Абдурахманов

Александр Матмуратов vs Хавьер Басурто

Азамат Пшуков vs Александро Прайя

Эвертон Даниэль Фрейтас vs Мехди Дакаев

Жакшилык Мырзабеков vs Адлан Батаев

Юсуп Умаров vs Алейн Илунга

Айнди Умаханов vs Винициус Круз

Элиас Сильверио vs Михаил Дорошенко

Ахмед Балкизов vs Басир Саралиев

Тынчтык Канибек Уулу vs Александр Ковалев

Амир Эльжуркаев vs Гильерме Доин

Юсуп-Хаджи Зубариев vs Расул Малсугенов

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