В пятницу 16 июня 2023 года пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 159. Бойцовский вечер будет проведен в Дворце Спорта «Большой», Сочи, Россия. В главном событии состоится схватка в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Артемом Резниковым.

Эдуард Вартанян — российский боец смешанного стиля (легкий вес). Профессиональная карьера бойца началась в 2011 году, за это время на счету спортсмена 24 победы и 4 поражения. На данный момент он находится на 2 строчке рейтинга АСА в легком весе. Его предыдущий бой был проведен 4 ноября 2022 года против Юсуфа Раисова. В этой схватке Эдуард Вартанян одержал победу техническим нокаутом во 2 раунде.

Артем Резников — казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе. В течение 12 лет он выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, а на сегодняшний день в его активе 24 победы и 6 проигрышей. Сейчас Резников занимает 3 строчку рейтинга в легкой весовой категории. Крайняя схватка спортсмена состоялась 23 декабря прошлого года, его противником был Андрей Кошкин. Этот поединок Артем Резников выиграл сабмишном.

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