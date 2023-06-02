Ночью 11 июня 2023 года пройдет бой между Джошем Тейлором и Теофимо Лопесом за титулы WBO и The Ring в первом полусреднем весе. Бойцовский вечер будет проведен на арене «Hulu Theater at Madison Square Garden» в Нью-Йорке, США.

Джош Тейлор — шотландский боксер (первый полусредний вес). Профессиональную карьеру боксера он начал в 2015 году, а сейчас на его счету 19 боев, все из которых он выиграл. Ранее Тейлор являлся абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, а на данный момент является чемпионом по версиям WBO и The Ring. Его крайний бой был проведен 26 февраля 2022 года против Джека Кэттералла. В этой схватке Джош Тейлор одержал победу раздельным решением судей.

Теофимо Лопес — американский боксер (первый полусредний вес). Свой первый профессиональный бой он провел в 2016 году, за это время в его активе 18 побед и всего 1 поражение. Ранее он был абсолютным чемпионом мира в легком весе. Свой предыдущий бой он провел 10 декабря прошлого года, его противником был Сандор Мартин. Этот поединок Теофимо Лопес выиграл раздельным решением судей.

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