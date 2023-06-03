Тренер Фабрисио Вердума: «Он будет отличным соперником Нганну. Сейчас лучшее время в его карьере»

Тренер Рафаэль Кордейро считает Фабрисио Вердума лучшим соперником для Фрэнсиса Нганну.

«Я считаю, что Фабрисио будет отличным соперником Нганну. Если бы им пришлось из кого-то выбирать, то я считаю, что Вердум – это тот, кто может выйти и доказать, что он все еще в игре.

Сейчас лучшее время в его карьере. В 45 лет у него невероятная форма, а уровень техники поможет Фабрисио провести отличный поединок с Фрэнсисом. Как только они выйдут в октагон, их шансы станут 50 на 50», – заявил бывший тренер Фабрисио Вердума Рафаэль Кордейро.

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