Кард Бойцовского клуба РЕН ТВ Олейник – Томпсон 26 мая, кто дерется, кард участников

Теги Александр Емельяненко Иван Емельяненко Алексей Олейник Поп ММА Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет бой в тяжелом весе между Алексеем Олейником и Оли Томпсоном в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ:

Где смотреть Бойцовский клуб РЕН ТВ, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ
  • начало турнира в 23:00 по мск

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