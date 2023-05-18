Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет бой в тяжелом весе между Алексеем Олейником и Оли Томпсоном в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ:

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