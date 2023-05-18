Кард Бойцовского клуба РЕН ТВ Олейник – Томпсон 26 мая, кто дерется, кард участников
Вечером 26 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве пройдет бой в тяжелом весе между Алексеем Олейником и Оли Томпсоном в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ:
- Алексей Олейник vs Оли Томпсон
- Александр Емельяненко vs Евгений Ершов
- Иван Емельяненко vs Алексей Леденев
- Ильяс Якубов vs Юрий Рябой
Где смотреть Бойцовский клуб РЕН ТВ, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканале РЕН ТВ
- начало турнира в 23:00 по мск
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