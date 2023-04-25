Ночью 30 апреля 2023 года на арене «1st Bank Center» в Брумфилде, штат Колорадо, США пройдет турнир по кулачным боям BKFC 41. В главном событии состоится поединок между Майком Перри и Люком Рокхолдом.

Майк Перри — американский боец смешанных единоборств, боец кулачных боев (второй средний вес). С 2022 года спортсмен дерется в BKFC, а на сегодняшний день в его активе 14 побед и 8 поражений. Предыдущая схватка бойца состоялась 20 августа прошлого года, его противником был Майкл Пейдж. Этот поединок Майк Перри выиграл решением большинства судей.

Люк Рокхолд — американский боец на голых кулаках (первый тяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца ММА он начал в 2007 году, за это время на его счету 16 побед и 6 поражений. Ранее спортсмен являлся чемпионом по версии UFC в среднем весе. Его крайняя схватка состоялась 20 августа 2022 года против Пауло Косты. В этом бою Люк Рокхолд потерпел поражение единогласным решением судей.

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