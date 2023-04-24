В ночь с 29 на 30 апреля пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 72. Бойцовский вечер будет проведен на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном событии сразятся бойцы в легчайшем весе: Сонг Ядонг и Рики Симон.

Сонг Ядонг — китайский боец смешанного стиля (легчайший вес). На протяжении 9 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на его счету 19 побед, 7 поражений и 1 ничья, а один из боев не был засчитан. Сейчас спортсмен занимает 8 строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Его крайняя схватка была проведена 17 сентября прошлого года против Кори Сэндхагена. В этом бою Сонг Ядонг потерпел поражение техническим нокаутом.

Рики Симон — американский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем весе. Профессиональная карьера бойца началась в 2014 году, на сегодняшний день в его активе 20 побед и 3 проигрыша. Он находится на 10 строчке официального рейтинга в легчайшей весовой категории. Предыдущий бой спортсмена состоялся 16 июля 2022 года, его противником был Джек Шор. Этот поединок Рики Симон выиграл болевым приемом.

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