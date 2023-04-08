В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 222, где в главном событии Сергей Павлович подерется против Кертиса Блейдса.

Коэффициенты Павлович — Блейдс

Блейдс — 1.87

Павлович — 2.22

30-летний Павлович последний бой провел в декабре 2022 года в рамках UFC on ESPN 42, где победил нокаутом в первом раунде Тая Туивасу. На его счету 17 побед и одно поражение.

32-летний Блейдс в июле 2022 года на турнире UFC Fight Night 208 техническим нокаутом в первом раунде победил Тома Аспиналла. В его активе 17 побед и три поражения.

Блейдс фаворит по мнению букмекеров, поскольку имеет хорошую борцовскую базу. Ей много кто обладает, однако использовать в тяжах никто не рискует (из-за повышенного расхода энергии). Сергей неплохо борется, но вот грэпплинг от него не было видно никогда. Тем не менее трудно представить, что у Блейдса будет шанс продемонстрировать свои бойцовские навыки. Павлович плотно стоит на ногах, плюс ко всему, будет накидывать град ударов. Если бы это был средний вес, — да, его напор оказался бы минусом, но здесь тяжы. Когда тяж начинает «сыпать» в другого ударами — тут либо закрываться, либо как-то отвечать. Поэтому вряд ли Кертис подберет момент для своей борьбы. А в стойке вряд ли у него есть хоть какие-то шансы.

Прогноз на бой Павлович — Блейдс: досрочная победа Павловича.