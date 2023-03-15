Где смотреть Самат Абдырахманов – Николас Давид Верон на Hardcore Boxing — Дубай: во сколько прямая трансляция 18 марта по Мск

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18 марта 2023 года на арене «Agenda Arena» в Дубае, ОАЭ будет проведен турнир Hardcore Boxing — Дубай. В одном из боев состоится схватка в среднем весе между Саматом Абдырахмановым и Николасом Давидом Вероной.

Самат Абдырахманов — кыргызский боец ММА, боксер (средний вес). С 2021 года выступает в качестве профессионала, а сейчас на его счету 8 побед и 1 ничья. Его крайняя схватка состоялась 24 февраля этого года против Мартина Джуаряна. Этот поединок завершился ничьей.

Николас Давид Верон — аргентинский боксер (средний вес). Профессиональная карьера спортсмена началась в 2017 году, за это время в его активе 10 побед и 9 поражений. Предыдущий бой был проведен 16 декабря 2022 года, его противником был Марсело Фабио Бзовски. В этом поединке Николас Давид Верон одержал победу единогласным решением судей.

Где смотреть бой Абдырахманов – Верон, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 15:00 по мск
  • трансляция будет доступна в ВКонтакте
  • ESPN
  • SKY SPORT
  • BBC SPORT
  • ALJAZEERA

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