18 марта 2023 года на арене «Agenda Arena» в Дубае, ОАЭ будет проведен турнир Hardcore Boxing — Дубай. В одном из боев состоится схватка в среднем весе между Саматом Абдырахмановым и Николасом Давидом Вероной.

Самат Абдырахманов — кыргызский боец ММА, боксер (средний вес). С 2021 года выступает в качестве профессионала, а сейчас на его счету 8 побед и 1 ничья. Его крайняя схватка состоялась 24 февраля этого года против Мартина Джуаряна. Этот поединок завершился ничьей.

Николас Давид Верон — аргентинский боксер (средний вес). Профессиональная карьера спортсмена началась в 2017 году, за это время в его активе 10 побед и 9 поражений. Предыдущий бой был проведен 16 декабря 2022 года, его противником был Марсело Фабио Бзовски. В этом поединке Николас Давид Верон одержал победу единогласным решением судей.

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