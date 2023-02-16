Прогноз на бой Крылов — Спэнн UFC Fight Night 220: коэффициенты на бой, кто победит 26 февраля

26 февраля в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Fight Night 220, в главном событии которого Никита Крылов проведет поединок против Райана Спэнна.

Коэффициенты Крылов — Спэнн

Этот поединок — противостояние стилей. Крылов любит и умеет разбивать соперников в партере, Спэнн летит вперед, чтобы закончить бой побыстрее. По сути американец удобен Никите, поскольку агрессивный стиль в ударке — открытая дверь для проходов в ноги. Еще стоит учесть, что Крылов хорошо держит удары. Райан может блокировать 50% проходов (судя по статистике UFC), а это значит, что Никите не стоит спешить с ними. Крылов более успешен в стойке: наносит больше ударов в минуту, попадает больше акцентированными ударами, но еще больше приумножает его успехи в стойке — уровень оппозиции. Если взглянуть на все бои Крылова в UFC — там одни топы. Нет ни одного соперника, который не входил бы в топ-15. Да, половину он проиграл, но поражения, как это известно, чаще идут на пользу, чем победы.

Прогноз на бой Крылов — Спэнн: победа Крылова.