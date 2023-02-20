Внука Мухаммеда Али наградили за спасение пьяной девушки от домогательств

Внук Мохаммеда Али Бьяджо Али Уолш получил письменную благодарность от полиции Лас-Вегаса после инцидента в одном из ночных клубов города, где Али Уолш работает охранником.

«Этот парень пытался проводить девушку, а он была очень пьяна и даже не могла идти. Я спросил ее: «Ты знаешь этого парня?» Она ответила, что нет.

Он пытался увести ее от ее подруги, поэтому я спросил ее подругу: «Ты знаешь этого парня?» Она тоже ответила «нет».

Я отозвал парня в сторону, и он сказал: «Я знаю ее как сестру, мы выросли вместе». Я посмотрел на него и сказал: «Ты лжешь мне, ты не знаешь ее».

Он отмахнулся от меня, но я его остановил. Наши супервайзеры вывели парня на улицу и разобрались.

Ему запретили появляться в клубе, а когда он попытался вернуться, то его арестовали. Я просто делал свою работу», – сказал Али Уолш.

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