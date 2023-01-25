«Стянул с меня штаны»: Майка Тайсона обвиняют в изнасиловании 33-летней давности

Теги Майк Тайсон происшествия бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон подозревается в совершении изнасилования в 1990 году.

Речь идет об инциденте в Олбани (Нью-Йорк). Женщина, обвинившая Тайсона, заявила, что боксер напал на нее в своем лимузине.

«Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать.

Я несколько раз говорила ему «нет» и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», – сказала жертва.

В 1992 году Тайсона уже обвиняли в изнасиловании девушки. Боксера признали виновным и приговорили к 3,5 годам тюрьмы.

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17 комментариев

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Champloo
Ответ Алексей Толстюк
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ash
Ответ Theryiewer
Думаете, в этом легко признаться всему миру?
Думаю, что если думать в какие лимузины, вип-зоны и туалеты прыгать, то потом не придётся "мучиться" по 33 года в раздумьях изнасиловали тебя или нет.
+6
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Hhh Rassss
Самоизнасиловалась
+1
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Theryiewer
Ответ Александр Тараканов
Однако мощно он её изнасиловал, у бедняжки аж память на 33 года отключилась!
Думаете, в этом легко признаться всему миру?
+4
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Геннадий Тимченко
Ответ The One
По лимузинам каталась, продолжала насиловаться )
Разрешите в вашем лимузине поискать мою подругу, а то уже 33 года ищу и никак🤷🤣
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Андрей Вдонин
В целом беспроигрышный стартап. Находим любого спортсмена, завершившего карьеру. Говорим что он изнасиловал тридцать лет назад. Стрижем купоны.

Профит.
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Андрей Вдонин
Ответ уличный иуда
Интересно, где она была 33 года?
Такой стресс. Просто бедняжка
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The One
Ответ уличный иуда
Интересно, где она была 33 года?
По лимузинам каталась, продолжала насиловаться )
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Mohnatiy
Ну, как раз пора дать ход этому делу. 33 года назад - это ж прямо как вчера было!
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Александр Тараканов
Однако мощно он её изнасиловал, у бедняжки аж память на 33 года отключилась!
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Арни Терминатор
Вот ещё одна новость поехала из прошлого. Хотя ,что Тайсон ,что Конор наркоши оба и для будущей поколение нечего с них взять кроме как ширятся.
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Вадим flanec
Без срока давности))
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Вадим flanec
Ответ Виталий Желтоусов
Походу старушка решила подзаработать. А какой срок у таких преступлений в США? Она хранит те свои трусы как память?2023-1990?
Нет, она не мылась с тех пор)))
+26
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уличный иуда
Интересно, где она была 33 года?
+7
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Виталий Желтоусов
Походу старушка решила подзаработать. А какой срок у таких преступлений в США? Она хранит те свои трусы как память?2023-1990?
+31
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Толстюк
Это новый тренд?
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Yavich
Кучно пошло
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