«Стянул с меня штаны»: Майка Тайсона обвиняют в изнасиловании 33-летней давности
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон подозревается в совершении изнасилования в 1990 году.
Речь идет об инциденте в Олбани (Нью-Йорк). Женщина, обвинившая Тайсона, заявила, что боксер напал на нее в своем лимузине.
«Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать.
Я несколько раз говорила ему «нет» и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», – сказала жертва.
В 1992 году Тайсона уже обвиняли в изнасиловании девушки. Боксера признали виновным и приговорили к 3,5 годам тюрьмы.
Майк Тайсон: «Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный»
Майк Тайсон рассказал, как познакомился с Пеле: «Он был добродушным человеком, который ни о ком не говорил плохо»
Профит.