«Стянул с меня штаны»: Майка Тайсона обвиняют в изнасиловании 33-летней давности

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон подозревается в совершении изнасилования в 1990 году.

Речь идет об инциденте в Олбани (Нью-Йорк). Женщина, обвинившая Тайсона, заявила, что боксер напал на нее в своем лимузине.

«Я села в лимузин Тайсона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайсон сразу начал прикасаться ко мне и попытался поцеловать.

Я несколько раз говорила ему «нет» и просила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он стянул с меня штаны и жестоко изнасиловал», – сказала жертва.

В 1992 году Тайсона уже обвиняли в изнасиловании девушки. Боксера признали виновным и приговорили к 3,5 годам тюрьмы.

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