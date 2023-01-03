Бывший чемпион мира по боксу Юриоркис Гамбоа арестован за участие в смертельном ДТП

Теги происшествия полулегкий вес Юриоркис Гамбоа бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира в полулегком весе Юриоркис Гамбоа арестован полицией за участие в смертельном ДТП, которое случилось в ночь на 31 декабря в Сантьяго-де-Куба.

Источники сообщают, что Гамбоа совершил наезд на пешехода на неосвещенном участке дороги. Также уточняется, что кубинец не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а происшествие является не более чем трагической случайностью.

41-летний Гамбоа в последний раз дрался весной 2022-го, проиграв нокаутом мексиканцу Исааку Крусу.

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