Бойца UFC отстранили из-за подозрения в участии в договорном поединке
Боец наилегчайшего дивизиона UFC Джефф Молина отстранен из-за подозрений в участии в договорном поединке.
Заместитель генерального прокурора штата Невада Джоэл Беккер сообщил, что есть доказательства того, что Молина участвовал в преступной схеме, связанной с тренером Джеймсом Краузе.
Ранее Краузе был отстранен от тренерской деятельности: его обвинили в организации договорных боев.
Бой Нуерданбека Шаилана и Деррика Миннера на UFC Fight Night 214 мог быть договорным. Букмекеры сообщили о подозрительных ставках на досрочную победу китайца в первом раунде за несколько часов до начала поединка. Миннер проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
В настоящее время несколько государственных структур США расследуют дело о договорных боях в UFC. Молина был отстранен от боев до окончания расследования.
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