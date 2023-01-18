Бойца UFC отстранили из-за подозрения в участии в договорном поединке

Теги наилегчайший вес UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Боец наилегчайшего дивизиона UFC Джефф Молина отстранен из-за подозрений в участии в договорном поединке.

Заместитель генерального прокурора штата Невада Джоэл Беккер сообщил, что есть доказательства того, что Молина участвовал в преступной схеме, связанной с тренером Джеймсом Краузе.

Ранее Краузе был отстранен от тренерской деятельности: его обвинили в организации договорных боев.

Бой Нуерданбека Шаилана и Деррика Миннера на UFC Fight Night 214 мог быть договорным. Букмекеры сообщили о подозрительных ставках на досрочную победу китайца в первом раунде за несколько часов до начала поединка. Миннер проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

В настоящее время несколько государственных структур США расследуют дело о договорных боях в UFC. Молина был отстранен от боев до окончания расследования.

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1 комментарий

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Gon3a1e5@mail.ru
Блин не увижу теперь Молину в деле🤦‍♂️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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