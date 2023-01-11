Ризван Магомедов: «Рустам Хабилов открыл визу в США и в марте дебютирует в Bellator»

Менеджер российского ветерана ММА Рустама Хабилова Ризван Магомедов заявил, что его клиент решил проблему с получением американской визы.

Хабилов с 2013 по 2019 год дрался в , но с 2014 года не участвовал в турнирах на территории США. В 2019-м Рустам объявил о переходе в Bellator, но он до сих пор не дебютировал в промоушене.

«Это проблематично и раньше было, и сейчас, но сейчас как будто бы в процентном соотношении статистика хорошая.

Логику я по-прежнему не понимаю, и алгоритмов по-прежнему нет, просто идем напролом: не получилось один раз — пробуем снова.

Рустаму Хабилову очень долго не давали визу, с 2014 года, но сейчас он открыл ее и выступит в марте в США в . Скоро объявим соперника», – сказал Магомедов.

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