Лига OCTAGON выразила желание провести встречу с бойцами UFC и Bellator

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Официальный аккаунт евразийской лиги OCTAGON отреагировал на заявление владельца ACA Майрбека Хасиева о желании принять участие в совместном турнире между бойцами UFC, Bellator и ACA.

«Майрбек, мы тут увидели, что вы ищете четвертую команду. OCTAGON готов вписаться в гран-при, как лучшая лига в Центральной Азии. Мы даже готовы провести первую встречу с бойцами UFC или Bellator. Ждем Вас в финале!

АСА, Bellator, Дана Уайт – давайте садиться за стол переговоров и погнали!», – заявили в OCTAGON.

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