Кард АСА 150 Сулейманов — Омаров: кто дерется 23 декабря, весь список бойцов
Вечером 23 декабря на ЦСКА арене пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 150. В титульном бою состоится схватка в полулегком весе между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым.
Кард АСА 150:
- Алихан Сулейманов vs Ислам Омаров
- Артём Резников vs Андрей Кошкин
- Евгений Гончаров vs Мухумат Вахаев
- Абдул-Рахман Дудаев vs Алексей Полпудников
- Устармагомед Гаджидаудов vs Али Багов
- Магомед Бибулатов vs Чарльз Энрике
- Азамат Пшуков vs Азам Гафоров
- Сиро Родригес vs Гаджимурад Хирамагомедов
- Хусейн Халиев vs Винициус Круз
- Фелипе Фроес vs Байзет Хатхоху
- Беслан Ушуков vs Ирвинг Мачадо
- Азамат Амагов vs Никола Дипчиков
- Эвертом Фрейтас vs Адлан Батаев
- Джихад Юнусов vs Джон Тейшера
- Ахмадхан Эльмурзаев vs Астемир Нагоев
Где смотреть АСА 150, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 16:30 по мск
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