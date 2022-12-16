Кард АСА 150 Сулейманов — Омаров: кто дерется 23 декабря, весь список бойцов

Теги MMA ACA Бокс/MMA/UFC

Вечером 23 декабря на ЦСКА арене пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 150. В титульном бою состоится схватка в полулегком весе между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым.

Кард АСА 150:

  • Алихан Сулейманов vs Ислам Омаров
  • Артём Резников vs Андрей Кошкин
  • Евгений Гончаров vs Мухумат Вахаев
  • Абдул-Рахман Дудаев vs Алексей Полпудников
  • Устармагомед Гаджидаудов vs Али Багов
  • Магомед Бибулатов vs Чарльз Энрике
  • Азамат Пшуков vs Азам Гафоров
  • Сиро Родригес vs Гаджимурад Хирамагомедов
  • Хусейн Халиев vs Винициус Круз
  • Фелипе Фроес vs Байзет Хатхоху
  • Беслан Ушуков vs Ирвинг Мачадо
  • Азамат Амагов vs Никола Дипчиков
  • Эвертом Фрейтас vs Адлан Батаев
  • Джихад Юнусов vs Джон Тейшера
  • Ахмадхан Эльмурзаев vs Астемир Нагоев 

Где смотреть АСА 150, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 16:30 по мск

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