Кард АСА 150 Сулейманов — Омаров: кто дерется 23 декабря, весь список бойцов

Вечером 23 декабря на ЦСКА арене пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 150. В титульном бою состоится схватка в полулегком весе между Алиханом Сулеймановым и Исламом Омаровым.

Кард АСА 150:

Алихан Сулейманов vs Ислам Омаров

Артём Резников vs Андрей Кошкин

Евгений Гончаров vs Мухумат Вахаев

Абдул-Рахман Дудаев vs Алексей Полпудников

Устармагомед Гаджидаудов vs Али Багов

Магомед Бибулатов vs Чарльз Энрике

Азамат Пшуков vs Азам Гафоров

Сиро Родригес vs Гаджимурад Хирамагомедов

Хусейн Халиев vs Винициус Круз

Фелипе Фроес vs Байзет Хатхоху

Беслан Ушуков vs Ирвинг Мачадо

Азамат Амагов vs Никола Дипчиков

Эвертом Фрейтас vs Адлан Батаев

Джихад Юнусов vs Джон Тейшера

Ахмадхан Эльмурзаев vs Астемир Нагоев

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