Прогноз на бой Арман Царукян – Дамир Исмагулов UFC Fight Night 16: коэффициенты на бой, кто победит 18 декабря

В ночь на 18 декабря пройдет UFC Fight Night 216, где в со-главном поединке российские бойцы Арман Царукян и Дамир Исмагулов выяснят, кто закрепится в топ-10 легкого веса промоушена.

Коэффициенты Царукян — Исмагулов

Арман — 1.50

Дамир — 3.00

Данное противостояние — тот самый поединок, в котором не стоит ждать яркого нокаута — финиша на земле — в лучшем случае. И это не потому, что будут драться плохие бойцы, а как раз наоборот — стойкие, сдержанные и выносливые.

Однако сразу вырисовывается сильный аргумент в пользу Армана — борьба. Дамир любит проводить свои поединки в стойке, когда Царукян действует более универсальнее, комбинируя стили. Выбрать прям явного фаворита в этом бою довольно сложно, но я подозреваю, что за счет своего напора и работы ног Арман точно заберет первые два раунда.

Дамир имеет свойство поздно включаться, а Арман из типа бойцов, похожих на Хабиба и Махачева — очень темповые. Против таких ты либо включаешься сразу, либо момента больше не будет.

Прогноз на бой Царукян — Исмагулов: победа Царукяна.