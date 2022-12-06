EFC 51 смотреть все бои, кард, во сколько начало прямой трансляции 10 декабря

10 декабря в Атырау (Казахстан) пройдет турнир EFC 51, где в главном событии Даурен Ермеком поедерется против Фаридуна Одилова.

EFC 51 кард

Полусредний вес: Рамазан Гамзатов (80,2 кг) vs Иракли Кучухидзе (79,7 кг)

Полулёгкий вес: Бехзод Назруллоев (66,0) vs Адилбек Кайргали (66,3)

Легчайший вес: Дониер Екубджонов (61,2) vs Шамиль Магомедов (61,3)

До 63 кг: Феруз Ишонкулов (61,4) vs Нурбек Отар (61,4)

Легчайший вес: Дулат Аяжанов (60,9) vs Ануарбек Бекембетов (61,6)

Лёгкий вес: Нуржан Жолдыбай (70,3) vs Мурад Биларов (70,3)

Полусредний вес: Ахмед Газичаев (79,4) vs Азамат Джигкаев (79,2)

Легчайший вес: Бахтияр Несипбек (61,4) vs Магомед Аль-Абдулла (61,2)

До 59 кг: Сергей Нехорошоев (59,7) vs Фархад Хожантаев (59,8)

Лёгкий вес: Бакытбек Дуйшобай Уулу (70,4) vs Динислам Камавов (70,8)

Полулёгкий вес: Гаджимурад Алиев (66,1) vs Мансур Джамбураев (66,2)

Тяжёлый вес: Алан Макитов (112) vs Владимир Дайнеко (114,2)

Основной кард

Лёгкий вес: Жора Айвазян (70,6) vs Али Кабдулла (70,8)

Легчайший вес: Ренат Ондар (61,2) vs Ренат Хавалов (61,1)

Полусредний вес: Денис Измоденов (79,4) vs Имам-Шафи Мухтаров (79,3)

Средний вес: Даурен Ермеков (83,9) vs Фаридун Одилов (85,7)

Где смотреть EFC 51