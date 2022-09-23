Кузьмин и Чудинов провели процедуру взвешивания перед боями в Санкт-Петербурге

В пятницу, 23 сентября, прошла процедура взвешивания участников боксерского шоу в Санкт-Петербурге.

В главном бою вечера встретятся (17-2, КО 13) из России и Тиан Фик (9-1, КО 5) из ЮАР. Вес Кузьмина составил 115,45 кг, Фика – 105,5 кг.

В со-главном событии Алексей Мазур (5-0, КО 3) проведет бой с Шерзоджоном Абдураззоковым (3-6, КО 2) из Узбекистана. Вес Мазура 63,65 кг, а его соперника – 64,2 кг.

(25-3-1, 17 КО) подерется с Фаррухом Джураевым (7-7-1, КО 3). Вес Чудинова 75,45 кг, Джураева – 77,3 кг.

Боксерский вечер в Санкт-Петербурге состоится 24 сентября. Турнир покажет «Матч ТВ», начало трансляции в 22:00 мск.