Майк Тайсон про проблемы со здоровьем: «У меня время от времени возникает ишиас»

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, что страдает от ишиаса – воспалительного процесса, который сопровождается сдавливанием или раздражением седалищного нерва.

«У меня время от времени возникает ишиас. Он обостряется. Когда он вспыхивает, я даже говорить не могу!

Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. Я теперь в порядке», – сказал 56-летний Тайсон.

Майка Тайсона заметили в аэропорту в инвалидной коляске. Ранее он ходил с тростью

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