Александр Емельяненко обвинил СМИ в своей неоднозначной репутации

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко заявил, что его репутация была сформирована СМИ.

Напомним, что за свою долгую карьеру Емельяненко сталкивался с проблемами с алкоголем и законом.

«У меня вся жизнь такая. Я на улице вырос. Ночами бегал хулиганил, днем тренировался, ездил выступал на соревнованиях.

Где-то подходил не в лучшей форме, спустя рукава, но в большинстве случаев из меня такого антиспортсмена сделала пресса.

Народу неинтересно смотреть на культ семьи, правильный образ жизни, тренировочный процесс. Им нравится поковыряться в грязном белье, а у меня двери открыты», – сказал Емельяненко-младший.

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