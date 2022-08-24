Где смотреть бой Шлеменко — Илич на RCC 12: прямая трансляция 26 августа вечером по Мск

26 августа в Екатеринбурге пройдет RCC 12, где в главном событии ветеран ММА Александр Шлеменко подерется против серба Александра Илича.

Шлеменко — российский топ, который за свою долгую карьеру успел подраться во множестве топовых лигах мира, включая Bellator, где он более года являлся чемпионом среднего веса. Сейчас Александр дерется исключительно в России и идет на серии из трех побед кряду. В декабре 2019 года Шлеменко вышел в восьмиугольник против бывшего топа UFC – Дэвида Бранча, которого россиянин задушил в первом раунде. Затем Шлеменко единогласным решением судей победил Марсио Сантоса в рамках AMC 101, а следующим на очереди был Артур Гусейнов. Всего на счету Александра 61 победа, 13 поражений и один бой был признан несостоявшимся.

Александр Илич — представитель Сербии, дебютировавший в ММА в 2014 году. На сегодняшний день в его активе 13 побед и 5 поражений. Сейчас серб идет на поражении, которое он потерпел от Карлоса Велома в рамках Oktagon 34 в июле.

Где смотреть бой Шлеменко — Илич, во сколько начало прямой трансляции