Где смотреть ACA 143 Гасанов — Фролов: во сколько прямая трансляция 27 августа

Теги MMA ACA Артем Фролов Бокс/MMA/UFC

Вечером 27 августа в Краснодаре, Россия будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 143. В главном бою пройдет схватка в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Артемом Фроловым.

Магомедрасул Гасанов — российский боец без правил (средний вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2014 году, а на данный момент в его активе 17 побед и 2 поражения. Сейчас Гасанов является чемпионом АСА в средней весовой категории. Крайний бой спортсмена состоялся 28 января этого года, его противником был Абдул-Рахман Джанаев. В этой схватке Магомедрасул одержал победу.

Артем Фролов — российский боец без правил (средний вес). С 2014 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 16 побед и 4 проигрыша. На сегодняшний день он занимает 4 строчку рейтинга АСА в среднем весе. Свой предыдущий бой Фролов провел 6 марта 2022 года в схватке с Рене Пессоа. В этом бою Артем Фролов одержал победу в 1 раунде.

Где смотреть АСА 143, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 18:00 по мск

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