Шара Буллет бросил вызов Шлеменко: «Он должен признать, что я номер один»

Российский средневес Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет), дебютировавший в лиге RCC победой над Сергеем Мартыновым, бросил вызов Александру Шлеменко.

«Если организаторам интересно, то бой будет. Все зависит от . Он легенда и ветеран единоборств. Возможно, он где-то не на пике, а я на пике. Молодой и амбициозный. Но я видел бои, где списывали со счетов Шлеменко, а он выходил и показывал такие бои красочные. Где-то были в карьере моменты, когда я начал за него болеть, потому что он показывал характер, волю, дух и побеждал в сложных боях.

И сейчас пришло время, когда я молодой и могу подраться с тем, за кого болел и переживал. Все зависит от Александра, если он согласится со мной драться. А если не согласится, то он должен признать, что я номер один», – заявил Шара.

26 августа Шлеменко подерется против Александра Илича в рамках турнира RCC.

Шара Буллет нокаутировал Мартынова в третьем раунде на RCC Intro 22