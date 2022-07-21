Где смотреть бой Крылов – Густафссон на UFC Fight Night 208 в Лондоне: во сколько прямая трансляция 23 июля по Мск

23 июля на арене O2 в Лондоне состоится крупный турнир UFC Fight Night 208. Одним из самых интересных событий предстоящего карда станет поединок в полутяжелом дивизионе (до 93 кг) между Никитой Крыловым и Александром Густафссоном.

Крылов (27–9) все еще входит в топ-12 рейтинга UFC несмотря на 2 подряд поражения в организации. В последнем бою Крылов проиграл Полу Крэйгу, а до этого уступил Магомеду Анкалаеву.

Густафссон (18–7) после возвращения в UFC и боя в тяжелом весе, проиграл Фабрисио Вердуму, вернулся в родной вес. Он должен был получить в соперники Пола Крэйга, однако матчмейкеры решили организовать бой с Крыловым.

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