Где смотреть бой Пимблетт – Азаитар на UFC Fight Night 208 London: во сколько прямая трансляция 23 июля по Мск

Вечером 23 июля в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 208, который будет проведен на арене «O2 Arena». В главном бою турнира сойдутся тяжеловесы претенденты на титул Кёртис Блейдс и Том Аспиналл.

Пимблетт (18–3) провел последний бой в марте 2022, задушив в первом раунде Родриго Варгаса. Перед этим он нокаутировал в дебюте в октагоне Луиджи Вендрамини. Харизматичный британец сразу стал любимчиком публики и в эти выходные у него будет шанс показать что-то новое и возможно сделать следующий шаг в рейтинге ростера UFC.

Оттман Азаитар (13–0) не дрался с сентября 2020, когда нокаутировал Кхаму Уорти. Турнир проходил на «Бойцовском острове» в условиях жесточайшего антиковидного локдауна, но Оттман его нарушил, отдав свой пропуск неизвестному. Тот вошел на территорию и принес в номер Азаитара сумку, о содержимом которой до сих пор спорят. Менеджер бойца Али Абдельазиз позже скажет, что в ней была картошка.

Где смотреть бой Пэдди Пимблетт – Азаитар на UFC London