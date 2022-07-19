Хасим Рахман-младший: «Тренер Пола узнавал про мою форму для спаррингов с Джейком, а потом перезвонил и сказал о бое»

Хасим Рахман-младший рассказал о ситуации с тренером Джейка Пола, который сначала интересовался формой боксера для спаррингов со своим подопечным, а потом перезвонил с предложением о бое.

«Все это было немного сомнительно. Мне позвонил его тренер, спрашивал, сколько я вешу, как я себя чувствую после последнего боя, в какой я форме, что делал в зале, сколько спарринговал. Но он узнавал это под предлогом, что я приеду и поспаррингую с Джейком как левша – для его боя с Андерсоном Сильвой.

Думал, что они перезвонят и пригласят меня помочь им перед Андерсоном. Но через час мне позвонили и сказали, что хотят драться. Так что все эти вопросы действительно прощупывали бой против меня», – сказал Рахман-младший.

Поединок Джейка Пола и Хасима Рахмана-младшего запланирован на 6 августа.

Джейк Пол сообщил, что попал в аварию: «Но все еще смогу драться 6 августа»