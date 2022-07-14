Джордж Форман: «Две женщины утверждают, что я совершил сексуальное насилие над ними более 45 лет назад, в 1970-х. Я отрицаю эти обвинения»

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман отверг обвинения в сексуальном насилии, сказав, что будет доказывать правоту в суде.

«В течение последних 6 месяцев две женщины пытались вымогать у меня и моей семьи миллионы долларов. Они ложно утверждают, что я совершил сексуальное насилие над ними более 45 лет назад, в 1970-х. Я решительно и категорически отрицаю эти обвинения.

Я горжусь репутацией, которая для меня важна не меньше, чем спортивные достижения, и меня не запугать беспочвенными угрозами и ложью. Я всегда руководствовался и буду руководствоваться верой и доверием к богу. Буду работать с адвокатами, чтобы полностью разоблачить схему моих обвинителей и защитить себя в суде.

Я не вступаю в драки, но и не убегаю от них», – заявил Форман.

Джорджа Формана подозревают в сексуальном насилии. Две женщины хотят подать на боксера иски по $12,5 млн