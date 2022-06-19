Кадыров про поражение Дураева: «Спорт не был бы спортом без таких моментов, и в этом его прелесть»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на поражение Альберта Дураева от Хоакина Бакли на UFC on ESPN 37.

«Друзья, завершился очередной турнир UFC, в одном из боев основного карда которого выступал наш Альберт Дураев.

У нашего бойца были все шансы на успех, он дал жару американцу Хоакину Бакли, но после очередного раунда врачи не дали продолжить бой – гематома на левом глазу Альберта нависла и полностью закрыла обзор. Техническое поражение.

Спорт не был бы спортом без таких моментов, и в этом его прелесть. Но победа и поражение – все от Всевышнего. Значит, так суждено, и мы должны двигаться дальше.

Поэтому мы желаем Дураеву быстро прийти в форму и снова радовать нас своими яркими выступлениями. У тебя впереди, Альберт, еще много и много ярких побед!» – написал Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

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