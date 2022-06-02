Где смотреть бой Мариф Пираев — Нариман Аббасов на AMC Fight Nights 112 во сколько прямая трансляция 10 июня по Мск

Вечером 10 июня состоится турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 112, который будет проведен в Москве, Россия. В главном бою пройдет сражение в легком весе между Нариманом Аббасовым и Марифом Пираевым.

Нариман Аббасов — азербайджанский боец без правил (легкий вес). С 2013 года является профессиональным бойцом ММА, а сейчас на его счету 27 побед и 3 проигрыша. Аббасов является чемпионом AMC Fight Nights Global в лёгком весе. Его крайний бой состоялся 18 сентября прошлого года в схватке с Шамилем Завуровым. В этом бою Аббасов одержал победу в 1 раунде.

Мариф Пираев — российский боец без правил, выступающий в легком весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2011 году, а на данный момент в его активе 30 побед, 4 поражения и 1 ничья. Крайний бой Пираева был проведен 17 октября прошлого года против Али Багова, схватка окончилась ничьей.

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