Кард AMC 112 Пираев — Аббасов: кто дерется 10 июня, весь список бойцов

Теги AMC Fight Nights Мариф Пираев Нариман Аббасов Бокс/MMA/UFC

10 июня пройдет самое ожидаемое противостояние этого лета в российском ММА – бой за титул в легком весе, Аббасов против Марифа Пираева на турнире AMC FIGHT NIGHTS 112.

Бойцы встретятся 10 июня в Москве, во дворце Ирины Винер-Усмановой.

Кард AMC FIGHT NIGHTS 112

  • Мариф Пираев — Нариман Аббасов
  • Максим Буторин — Тахир Абдуллаев
  • Азиз Нуриллаев — Егор Блашкевич

Где смотреть и во сколько AMC FIGHT NIGHTS 112

Прямая трансляция турнира AMC 112 пройдет на:

  • Матч ТВ
  • время начала турнира в 18:00 по Мск

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