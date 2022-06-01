Кард AMC 112 Пираев — Аббасов: кто дерется 10 июня, весь список бойцов

10 июня пройдет самое ожидаемое противостояние этого лета в российском ММА – бой за титул в легком весе, Аббасов против Марифа Пираева на турнире AMC FIGHT NIGHTS 112.
Бойцы встретятся 10 июня в Москве, во дворце Ирины Винер-Усмановой.
Кард AMC FIGHT NIGHTS 112
- Мариф Пираев — Нариман Аббасов
- Максим Буторин — Тахир Абдуллаев
- Азиз Нуриллаев — Егор Блашкевич
Где смотреть и во сколько AMC FIGHT NIGHTS 112
Прямая трансляция турнира AMC 112 пройдет на:
- Матч ТВ
- время начала турнира в 18:00 по Мск