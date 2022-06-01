Кард AMC 112 Пираев — Аббасов: кто дерется 10 июня, весь список бойцов

10 июня пройдет самое ожидаемое противостояние этого лета в российском ММА – бой за титул в легком весе, Аббасов против Марифа Пираева на турнире AMC FIGHT NIGHTS 112.

Бойцы встретятся 10 июня в Москве, во дворце Ирины Винер-Усмановой.

Кард AMC FIGHT NIGHTS 112

Мариф Пираев — Нариман Аббасов

Максим Буторин — Тахир Абдуллаев

Азиз Нуриллаев — Егор Блашкевич

Где смотреть и во сколько AMC FIGHT NIGHTS 112

Прямая трансляция турнира AMC 112 пройдет на: