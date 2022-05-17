Где смотреть бой Лендруш — Абдырахимов на Hardcore: во сколько прямая трансляция 20 мая по Мск

Теги Hardcore FC Лендруш Акопян Самат Абдырахманов Бокс/MMA/UFC

20 мая состоится финал третьего сезона Гран-при кулачной лиги Hardcore FC, в котором сойдуться Самат «Кыргыз» Абдырахманов и Лендруш «Леко» Акопян.

Самат — мастер спорта по боксу и участник различных всероссийских и международных соревнований. Его любительская карьера насчитывает около 250 боев. В последнем поединке победил Амхада Джанчураева, который весил на 12 кг больше него. В кулачке имеет рекорд (5:0)

Лендруш — мастер спорта международного класса и чемпион мира по версии WBC. В любительском боксе Лендруш провел около 150 боев и начал профессиональную карьеру, в которой имеет рекорд 11–0. В кулачных боях имеет рекорд (5:0). В последний раз выходил против опасного Хамзата Куриева, которого в итоге победил единогласным решением судей.

Где смотреть бой Самат — Лендруш

  • Прямая трансляция поединка будет на официальном YouTube-канале Hardcore FC.
  • сам бой начнется в 18:00 по Мск

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