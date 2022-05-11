Где смотреть UFC Vegas 54 Блахович — Ракич: когда, во сколько прямая трансляция 15 мая

В воскресенье 15 мая на арене «UFC Apex» в штате Невада, Лас-Вегас (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 54. В титульном событии пройдет бой в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Александром Ракичем.

Ян Блахович — польский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). Его карьера профессионального бойца началась в 2007 году, за это время он провел 37 боев, из которых 28 побед и 9 проигрышей. Сейчас Блахович занимает 1 строчку рейтинга UFC в своей весовой категории. Ранее он являлся чемпионом по версии UFC в полутяжелом весе. Крайний бой Яна состоялся 30 октября прошлого года против Гловера Тейшера, где он потерпел поражение болевым приемом.

Александр Ракич — австрийский боец без правил, выступающий в полутяжелом весе. В течение 10 лет выходит в октагон как профессиональный ММА боец. Сейчас в его активе 14 побед и 2 поражения. Ракич на сегодняшний день занимает 3 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. Свой последний бой провел 6 марта этого года в схватке с Тиаго Сантосом, где выиграл бой единогласным решением судей.

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