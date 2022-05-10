Прогноз на бой Ян Блахович — Александр Ракич UFC Vegas 54: коэффициенты на бой, кто победит 15 мая

Теги UFC Ян Блахович Александр Ракич UFC Fight Night UFC on ESPN UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

В ночь с 14 на 15 мая пройдет 36 турнир UFC on ESPN, главным событием которого станет бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе UFC 39 летним Яном Блаховичем и претендентом на титул 30 летним Александром Ракичем.

У австрийца Ракича есть превосходство в антропометрии и возрасте, однако не в размахе рук и ударной мощи. Текущее противостояние бойцов будет очень интригующим, ведь оба всесторонне развиты и смогли побить немало именитых парней в дивизионе.

У поляка Блаховича хоть и есть обидное поражение в защите титула от Тейшейры, однако мотивации вернуть пояс достаточно, чтобы провести более умный бой, чем с бразильцев. Хоть Ракич сейчас находится на самом пике и выглядит впечатляюще в каждом аспекте, не стоит списывать со счетом опытного и прошедшего множество настоящих войн Блаховича.

Прогноз на бой: победа Блаховича решением судей.

Коэффициенты на бой

  • на Блаховича — 2:58
  • на Ракича — 1.55

Где и во сколько смотреть бой Блахович – Ракич

  • время начала турнира в 02:00 по Мск
  • время начала основного карда в 05:00 по Мск
  • трансляцию турнира и боя можно посмотреть на UFC Fight Pass
  • Матч ТВ (основной кард)
  • Винлайн (основной кард)

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