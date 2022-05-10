Прогноз на бой Ян Блахович — Александр Ракич UFC Vegas 54: коэффициенты на бой, кто победит 15 мая

В ночь с 14 на 15 мая пройдет 36 турнир UFC on ESPN, главным событием которого станет бой бывшего чемпиона в полутяжелом весе UFC 39 летним Яном Блаховичем и претендентом на титул 30 летним Александром Ракичем.
У австрийца Ракича есть превосходство в антропометрии и возрасте, однако не в размахе рук и ударной мощи. Текущее противостояние бойцов будет очень интригующим, ведь оба всесторонне развиты и смогли побить немало именитых парней в дивизионе.
У поляка Блаховича хоть и есть обидное поражение в защите титула от Тейшейры, однако мотивации вернуть пояс достаточно, чтобы провести более умный бой, чем с бразильцев. Хоть Ракич сейчас находится на самом пике и выглядит впечатляюще в каждом аспекте, не стоит списывать со счетом опытного и прошедшего множество настоящих войн Блаховича.
Прогноз на бой: победа Блаховича решением судей.
Коэффициенты на бой
- на Блаховича — 2:58
- на Ракича — 1.55
Где и во сколько смотреть бой Блахович – Ракич
- время начала турнира в 02:00 по Мск
- время начала основного карда в 05:00 по Мск
- трансляцию турнира и боя можно посмотреть на UFC Fight Pass
- Матч ТВ (основной кард)
- Винлайн (основной кард)