Результаты Bellator 278: Кармуш стала чемпионкой, Михайлов проиграл Барсоле

Теги MMA Bellator Лиз Кармуш Бокс/MMA/UFC

В ночь на 23 апреля в Гонолулу (Гавайи) состоялся Bellator 278. 

В главном событии состоялся титульный бой в женском наилегчайшем весе между Лиз Кармуш и Джулиано Веласкес. Кармуш победила в четвертом раунде техническим нокаутом и стала чемпионкой промоушена.

Также на этом турнире выступил боец из Fedor Team Никита Михайлов. Он единогласным решением судей проиграл Энрике Барсоле из Перу и не смог выйти в сетку Гран-при легчайшего дивизиона.

Дэнни Сабателло победил Джорнела Луга единогласным судейским решением и вышел в четвертьфинал Гран-при.

Федор Емельяненко: «Я бы хотел побиться за пояс. Хотелось бы, чтобы это был Бейдер»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные