Результаты Bellator 278: Кармуш стала чемпионкой, Михайлов проиграл Барсоле

В ночь на 23 апреля в Гонолулу (Гавайи) состоялся 278.

В главном событии состоялся титульный бой в женском наилегчайшем весе между Лиз Кармуш и Джулиано Веласкес. Кармуш победила в четвертом раунде техническим нокаутом и стала чемпионкой промоушена.

Также на этом турнире выступил боец из Fedor Team Никита Михайлов. Он единогласным решением судей проиграл Энрике Барсоле из Перу и не смог выйти в сетку Гран-при легчайшего дивизиона.

Дэнни Сабателло победил Джорнела Луга единогласным судейским решением и вышел в четвертьфинал Гран-при.

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