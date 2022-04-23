Где смотреть бой Фьюри — Уайт: во сколько прямая трансляция 24 апреля за титулы WBC

23 апреля пройдет вечер бокса, где Тайсон Фьюри проведет поединок против Диллиана Уайта, а на кону будет стоять титул WBC.

Фьюри – непобежденный боксер с внушительным рекордом в 31 победу, нулем поражений и одной ничьей. Обладатель наград «Боксёр года» и «Возвращение года» по версии журнала The Ring. Еще Тайсон – чемпион Великобритании по версии ABA, чемпион Европы по версии EBU и бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO. На данный момент Фьюри чемпион мира по версии WBC.

Его соперник — Диллан Уайт — дебютировал как профи в 2011 году. С тех пор Уайт побил рекорд в 30 поединков и 28 побед. Диллиан уступал Энтони Джошуа и Александру Поветкину. Однако у россиянина он смог взять убедительный реванш. Сейчас у американца простой: он не бился с 2021 года. В конце прошлого года у него сорвался бой с Отто Валлином. В послужном списке британца можно отметить Джозефа Паркера, Дерека Чисору, Роберта Хелениуса, Мариуша Ваха, Лукаса Брауна, Оскара Риваса.

Где смотреть бой Фьюри — Уайт