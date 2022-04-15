Где смотреть бой Немков — Дэвис 2: когда, во сколько прямая трансляция 16 апреля на Bellator 277

Теги Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Bellator 277 Бокс/MMA/UFC

Ночью 16 апреля в городе Сан-Хосе, Калифорния (США) будет проведен турнир Bellator 277. В одном из главных боев состоится противостояние в полутяжелом весе между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.

Вадим Немков — российский боец без правил (полутяжелый вес). На данный момент является чемпионом в полутяжелом весе по версии Bellator. В качестве профессионального бойца выходит в октагон уже 8 лет, а на его счету 15 побед и 2 поражения. Его крайний бой состоялся 16 октября прошлого года на Bellator 268, противником Немкова был Джулиус Энгликас. Вадим одержал победу в 4 раунде.

Кори Андерсон — американский боец без правил (полутяжелый вес). С 2013 года является профессиональным спортсменом, а на сегодняшний день в его активе 16 побед и 5 поражений. Предыдущий бой Андерсона состоялся 16 октября 2021 года против Райана Бэйдера, где он одержал победу в 1 раунде.

Где смотреть Bellator 277, во сколько начало прямой трансляции

  • в России официально транслировать турнир не будут
  • можно посмотреть на платных сервисах Showtime, Gulu
  • начало турнира в 02:00 по мск

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