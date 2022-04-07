Прогноз на UFC 273 Петр Ян — Стерлинг, Чимаев — Бернс: коэффициенты, кто победит 10 апреля

10 апреля пройдет UFC 273, где в главных событиях состоятся два титульника: Алекс Волкановски против Корейского Зомби и Петр Ян против Алджамейна Стерлинга. В главном карде пройдут не менее значимое противостояние — Хамзат Чимаев против Гилберта Бернса.
Коэффициенты Влкановски — Корейский Зомби
- Алекс — 1.36
- Юнг — 3.00
Чемпион скорее сохранит титул, причем у него не должно возникнуть проблем. Волкановски создает впечатление идеального бойца и с технической, и с тактической стороны – во всех аспектах. Прогноз на бой: победа Волкановски.
Коэффициенты Ян — Стерлинг 2 реванш на UFC 273
- Петр — 1.23
- Алджемейн — 4.40
С букмекерами стоит согласиться, поскольку в первом бою Стерлинг хоть и много атаковал, прессинговал, и даже победил, никакой опасности он не представлял — ни в одном моменте. Вероятнее всего, Петр также отдаст первый раунд, пощупает, и на этот раз закончить бой досрочно. Прогноз на бой Петр Ян — Алджемейн Стерлинг: победа Яна.
Коэффициенты Чимаев — Бернс
- Хамзат — 1.19
- Гилберт — 3.90
Первый топ в карьере Чимаева, а котировки на его победу буквально не оставляют шансов Бернсу. Тем не менее, это оправданно. А взяв в расчет навыки и «неординарную» борьбу — Хамзат не оставит и шанса бразильцу. Прогноз на бой Чимаев — Бернс: победа Чимаева.