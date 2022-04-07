Прогноз на UFC 273 Петр Ян — Стерлинг, Чимаев — Бернс: коэффициенты, кто победит 10 апреля

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10 апреля пройдет UFC 273, где в главных событиях состоятся два титульника: Алекс Волкановски против Корейского Зомби и Петр Ян против Алджамейна Стерлинга. В главном карде пройдут не менее значимое противостояние — Хамзат Чимаев против Гилберта Бернса.

Коэффициенты Влкановски — Корейский Зомби

  • Алекс — 1.36
  • Юнг — 3.00

Чемпион скорее сохранит титул, причем у него не должно возникнуть проблем. Волкановски создает впечатление идеального бойца и с технической, и с тактической стороны – во всех аспектах. Прогноз на бой: победа Волкановски.

Коэффициенты Ян — Стерлинг 2 реванш на UFC 273

  • Петр — 1.23
  • Алджемейн — 4.40

С букмекерами стоит согласиться, поскольку в первом бою Стерлинг хоть и много атаковал, прессинговал, и даже победил, никакой опасности он не представлял — ни в одном моменте. Вероятнее всего, Петр также отдаст первый раунд, пощупает, и на этот раз закончить бой досрочно. Прогноз на бой Петр Ян — Алджемейн Стерлинг: победа Яна.

Коэффициенты Чимаев — Бернс

  • Хамзат — 1.19
  • Гилберт — 3.90

Первый топ в карьере Чимаева, а котировки на его победу буквально не оставляют шансов Бернсу. Тем не менее, это оправданно. А взяв в расчет навыки и «неординарную» борьбу — Хамзат не оставит и шанса бразильцу. Прогноз на бой Чимаев — Бернс: победа Чимаева.

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