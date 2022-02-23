Где смотреть бой Уланбеков – Эллиот на UFC 272: во сколько начало прямой трансляции 6 марта

В воскресенье 6 марта 2022 года на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 272, где состоится бой в наилегчайшем весе между россиянином Тагиром Уланбековым и американцем Тимом Эллиотом.

Тагир Уланбеков — российский боец смешанного стиля (наилегчайший вес). С 2013 года является профессиональным бойцом, а на данный момент он занимает 15 место рейтинга UFC в наилегчайшем весе. В активе Уланбекова 13 побед и одно поражение. Свой крайний бой он провел 30 октября прошлого года против Аллана Насцименто и одержал победу.

Тим Эллиот — американский боец смешанного стиля (наилегчайший вес), бывший претендент на чемпионский титул UFC. Выходит на бои в качестве профессионала с 2009 года, сейчас он на 13 месте рейтинга UFC в наилегчайшем весе. На его счету 17 побед, 12 поражений и одна ничья. 9 октября 2021 года проходил его крайний бой против Матеуса Николау, Эллиот потерпел поражение единогласным решением судей.

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