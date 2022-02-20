Профессиональный тренер: «Чистый кроссфит никак не подходит для бойцов и делает их дисбалансированными»

Профессиональный тренер и член команды Kolesnikov Team Дмитрий Гурин рассказал о влиянии кроссфита на бойцов MMA.

«Тренируя профессиональных бойцов, мы делаем упор на то, что сделает их эффективнее на ринге, в клетке или на татами. Работаем над подвижностью, чтобы человек мог двигаться в полной амплитуде, чтобы его не ограничивала растяжка, работаем над взрывными качествами, делаем силовую работа со штангой, тяжелую атлетику и так далее.

Я бы сказал, что чистый кроссфит никак не подойдет для бойцов, потому что он их больше забьет и сделает дисбалансированными. Тут нужен аккуратный профессиональный подход, где есть сбалансированность функционального тренинга для бойцов. Задача сделать их здоровыми и максимально сильными, чтобы они могли быть и выносливыми, и эффективными, мы не забиваем их как в качалке, а наоборот, тренируем взрывными движениями, меньше эксцентрики», – сказал Гурин.





В прошедшие выходные Гурин провел совместную тренировку с экс-претендентом на титул M-1 Global в полусреднем весе Сергеем Романовым.

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