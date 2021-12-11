Василий Ломаченко победил Ричарда Комми единогласным решением судей

В Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США) на арене Madison Square Garden состоялось боксерское шоу.

В главном событии экс-чемпион мира в трех дивизионах вышел в ринг против бывшего чемпиона мира в легком весе Ричарда Комми.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей. Счет: 117-110, 119-108, 119-108. В седьмом раунде Комми побывал в нокдауне.

Ломаченко – о Джервонте Дэвисе: «Как его можно называть великим, если он не дерется с топовыми легковесами?»

Усик – о Комми: «Он веселый парень. Нравится, что он уважительно относится к Ломаченко»