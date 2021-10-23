Боец из команды Петра Яна: «Люди, которые говорят, что палестинцы страдают, никогда не были в Израиле»

Израильский боец из команды Петра Яна Шимон Смотрицкий в интервью ютуб-каналу «Руки Выше» рассказал про обстановку в Израиле.

«Летом на моей улице упала бомба. В двухстах метрах от дома моей бабушки, где-то километр от моего. Друг попал в больницу, потому что осколки ракеты попали в него, когда он сидел в машине. Была ужасная ситуация, Палестина выпускала в сторону Израиля больше 2 000 ракет в день.

У нас так каждое лето: когда дети не в школах и играют где-то на улицах. И палестинцы стреляют обычно в это время, июнь, июль и август. Но обычно этого не бывает так много, сколько в этот раз. Ракеты падали, дома взрывались, улицы, машины, это был другой уровень. Когда они стреляли по 50-100 ракет в день, наши контрракеты их сбивали. Но когда их 2 000, то уже не успевали. Так длилось где-то 3 недели, слава богу, это уже позади.

Поэтому когда есть люди, которые высказывают против Израиля, говорят, что мы захватили землю, а палестинцы бедные страдают, они никогда не были в Израиле. Не чувствовали, что это такое, когда надо каждые 5-10 минут со своей семьей бежать вниз: у тебя есть 30 секунд, чтобы зайти в бомбоубежище, иначе взорвет весь дом. Вот что меня бесит. Когда у людей нет никаких знаний, кроме постов каких-то бойцов, как Хабиб или Усман, которые в инстаграме пишут: «Будьте сильными, мои братья-палестинцы». Хотя те, кто реально страдают – это мы.

Представь, моей бабушке почти 80 лет, и ей с 4-го этажа надо спуститься на минус первый за 30 секунд. А как быть младенцам? Эта ситуация очень близко касается моего сердца: как люди без какого-то опыта, не знающие историю, но прочитавшие посты знаменитостей в инстаграме, которые тоже нифига не понимают, пишут и высказываются», – сказал Смотрицкий.

«Хабиб пишет «будьте сильными, братья-палестинцы», хотя страдаем мы». Израильский боец тренировался с Конором, а сейчас – в команде Яна